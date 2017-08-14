Аллегри: «Ювентус» сыграл ужасно в матче с «Лацио» за Суперкубок Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Лацио» (2:3) в матче за Суперкубок Италии. Туринцы проигрывали по ходу игры 0:2, смогли сравнять счёт в концовке встречи, но пропустили ещё раз в компенсированное время.
«Лацио» заслужил победу. Римляне выглядели лучше, а мы не играли вплоть до отрезка в заключительные 30 минут. Сезон будет трудным, и нам нужно понять это уже сейчас. Соперник сегодня сыграл острее, а также быстрее нас работал с мячом. Судьба игры должна была определяться в дополнительное время, но «Лацио» всё равно заслужил свою победу. «Ювентус» сыграл ужасно. Жаль, что не выполнили первую цель в сезоне, но, начиная со следующих выходных, мы должны начать побеждать», — цитирует Аллегри Rai Sport.
«Лацио» вырвал победу у «Ювентуса» в матче за Суперкубок Италии