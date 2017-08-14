«Барселона» — «Реал»: Роналду был удалён, получив жёлтую карточку за симуляцию

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду был удалён в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной».
Первую жёлтую карточку Роналду получил на 80-й минуте за снятую футболку в процессе празднования своего гола, а пару минут спустя португалец упал в чужой штрафной и арбитр посчитал, что он симулировал. В результате, Роналду получил второе предупреждение и был вынужден покинуть поле. Затем футболист на эмоциях толкнул судью.
Видео эпизода с падением Роналду в штрафной можно посмотреть в «Твиттере».
Видео эпизода с удалением Роналду можно посмотреть в «Твиттере».
Семь выходок Роналду
Криштиану Роналду — футболист великий, но отнюдь не безгрешный. Вспоминаем, как португалец попадал в не самые приятные истории.