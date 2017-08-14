«Крылья Советов» выкупили у донецкого «Олимпика» защитника Немчанинова

По информации «Чемпионата», защитник донецкого «Олимпика» Дмитрий Немчанинов продолжит карьеру в Футбольной национальной лиге. 27-летнего украинского футболиста приобрели самарские «Крылья Советов».
Немчанинов является воспитанником киевского «Динамо», в составе которого он числился с 2007 по 2008 год. Не проведя ни одного официального матча в составе родной команды, защитник в 2009 году перешёл в «Днестр» из Овидиополя. До перехода в «Олимпик» в 2016 году он также успел поиграть за украинские «Ниву», «Звезду», «Волынь» и «Черноморец». В минувшем сезоне УПЛ Немчанинов провёл 29 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач.
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