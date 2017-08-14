Бускетс: «Барселона» должна кого-нибудь приобрести

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в первом матче за Суперкубок Испании и заявил, что каталонцам необходимо усиливать состав.
«Домашнее поражение 1:3 ставит нас в очень тяжёлое положение, но мы попробуем отыграться в гостях. Хотя это почти невозможно. Обычно команда, которая первой забивает в таких матчах, получает солидное преимущество. „Реал“ отлично воспользовался сложившимися обстоятельствами.
Нам нужно усиление. „Барселона“ должна кого-нибудь приобрести», — приводит слова Бускетса Marca.
«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» в первом матче за Суперкубок Испании