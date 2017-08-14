Зидан: горжусь игроками «Реала», они заслужили победу, но титул ещё не выигран

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от первого матча с «Барселоной» за Суперкубок Испании, состоявшегося на «Камп Ноу» и завершившегося победой мадридской команды со счётом 3:1.
«Мы заслужили победу. Мои игроки продолжали бороться, несмотря на то что остались в меньшинстве, и отдали на поле все силы. Я благодарю их и горжусь командой. Мы счастливы, что добились такой победы, но знаем, что нам предстоит ответный матч. Титул ещё не выигран», — цитируют Зидана испанские СМИ.
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