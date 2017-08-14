Зидан — 1-й тренер «Реала», не проигравший в первых трёх матчах на «Камп Ноу»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан стал первым наставником «сливочных», которому удалось не проиграть ни одного из трёх первых матчей с «Барселоной» на «Камп Ноу».
В сезоне-2015/16 «Реал» одержал победу на «Камп Ноу» в рамках чемпионата Испании — 2:1. В прошлом сезоне «сливочные» также в рамках Примеры сыграли с сине-гранатовыми на выезде вничью — 1:1. В первом матче за Суперкубок Испании нового сезона мадридцы одержали выездную победу — 3:1.
Добавим, что в сезоне-2017/18 «Барселона» и «Реал» сыграют на «Камп Ноу» в 36-м туре чемпионата. Игра запланирована на 6 мая 2018 года.
Зидан: горжусь игроками «Реала», они заслужили победу, но титул ещё не выигран