Серхио Рамос: Роналду не симулировал, а потерял равновесие

Защитник «Реала» Серхио Рамос после победы над «Барселоной» со счётом 3:1 в первом матче за Суперкубок Испании выразил мнение, что нападающий мадридской команды Криштиану Роналду не симулировал в эпизоде, по итогам которого главный судья показал португальцу вторую жёлтую карточку и удалил с поля.
«Криштиану не симулировал, а потерял равновесие. Это решение судьи может быть оспорено. Что касается пенальти в наши ворота, моё мнение: назначать его не следовало.
Мы провели отличный матч и довольны этим. Это важный шаг, но расслабляться нельзя. Впереди ответный матч, в котором может случиться что угодно. Противостоять атаке «Барселоны» непросто, но сегодня мы действовали хорошо", — цитирует Рамоса Marca.
«Реал» намерен оспорить удаление Роналду в матче с «Барселоной»