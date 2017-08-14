Месси стал рекордсменом по количеству голов в ворота «Реала»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром матчей с мадридским «Реалом» в мировом футболе. В первой игре за Суперкубок Испании, которая завершилась со счётом 3:1 в пользу «Реала», Месси забил свой 24-й гол в ворота «сливочных», обойдя по этому показателю легендарного форварда «Атлетика» Тельмо Сарру.
За карьеру Месси провёл 35 матчей против «Реала» во всех турнирах. Он 16 раз поражал ворота мадридцев в матчах чемпионата Испании, 6 — в Суперкубке Испании и ещё 2 — в Лиге чемпионов.
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