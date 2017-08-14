Иньеста: непонятно, почему так много людей на «Камп Ноу» поддерживали «Реал»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста подвёл итоги первого матча за Суперкубок Испании с «Реалом». Встреча состоялась на «Камп Ноу» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Иньеста посетовал на то, что на трибунах было слишком много болельщиков «сливочных».
«На трибунах происходило что-то странное. Непонятно, почему так много людей поддерживали „Реал“. Возможно, именно таким образом были проданы билеты, но это неправильно», — приводит слова Иньесты Sport.es.
Ответный матч в Мадриде «Реал» и «Барселона» проведут 17 августа.
«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» в первом матче за Суперкубок Испании