«Гремио» проиграл «Ботафого», Луан не попал в заявку на матч

«Гремио» уступил «Ботафого» в матче 20-го тура чемпионата Бразилии. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос — Энженьян» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный и победный гол на 7-й минуте забил полузащитник «Ботафого» Леандриньо.
Отметим, что в заявку «Гремио» на этот матч не попал нападающий Луан, интерес к которому проявляет «Спартак». Ранее сообщалось, что форвард готов перебраться в Россию, однако между клубами по-прежнему есть финансовые разногласия.