Зидан: игра Асенсио меня не удивила

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, подводя итоги первого матча за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1), прокомментировал игру полузащитника Марко Асенсио. Хавбек вышел на замену на 68-й минуте и поставил точку в матче, отличившись на 90-й минуте.
«Игра Асенсио меня не удивила. Он всё делает феноменально: контролирует мяч, совершает проходы и бьёт по воротам. Мы довольны им, как и всеми остальными нашими футболистами», — приводит слова Зидана Marca.
Ответный матч в Мадриде «Реал» и «Барселона» проведут 17 августа.
«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» в первом матче за Суперкубок Испании