Зырянов: «Зенит-2» забил больше голов, чем создал моментов

Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов поделился мнением о победы команды из Санкт-Петербурга над «Ахматом» (2:1) в шестом туре молодёжного первенства России.
«Ребятам ещё многому учиться. Если они будут прислушиваться к главному тренеру, к опытным футболистам, то всё у них будет хорошо. И они вырастут в качественных, добротных игроков.
Мы забили сегодня больше голов, чем создали моментов: один момент — два гола. К тому же немножко нам повезло, что газон на Малой арене своеобразного качества. Для соперников такое поле непривычное: у них были шансы, но они их не реализовали. Мы перед матчем посмотрели турнирную таблицу: увидели, что «Тюмень» выиграла и мы опустились на последнее место. Я сказал ребятам: «Стыдно начинать с такого результата. Константин Георгиевич первый раз вылетел из Премьер-лиги с «Торпедо» только в 29 лет, а вы в первом сезоне на вылет встали». Судя по всему, ребята поняли меня. Наверное, и в дальнейшем будут думать только о том, чтобы выигрывать», — приводит комментарий опытного хавбека пресс-служба «Зенита».