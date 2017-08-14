Христов: «СКА-Хабаровск» провёл достойный матч с «Рубином»

Нападающий «СКА-Хабаровск» Венцислав Христов, ставший автором гола в ворота «Рубина» в шестом туре РФПЛ, поделился мнением о ничейном результате встречи с соперниками из Казани. Игра команд завершилась со счётом 1:1.
«Что было самым важным, когда забивал гол? Попасть в ворота, сохранив концентрацию. Матч был сложным, у «Рубина» были хорошие моменты, мы тоже старались не отставать и вели свою игру. Надеюсь, болельщики не сильно огорчены тем, что в итоге победа ускользнула от СКА.
Мы провели достойный матч с «Рубином», были близки к победе, но у соперника много высококлассных игроков, которые сумели спасти игру. Думаю, мы будем прибавлять как команда», — цитирует форварда клубная пресс-служба.
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