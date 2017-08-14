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Геркус: возможно, успеем оформить трансфер нападающего до встречи со «Спартаком»

14 августа 2017, понедельник. 06:25 Футбол

Президент «Локомотива» Илья Геркус не исключил появления в составе команды нового нападающего до встречи со «Спартаком» в седьмом туре РФПЛ, которая состоится 19 августа.

«Мы остаёмся в лидирующей группе и должны двигаться дальше, готовиться к дерби со «Спартаком». Есть все шансы подойти к этому матчу в хорошем состоянии. Как я понимаю, Фарфан уже будет готов сыграть.

Возможно, успеем оформить трансфер нового нападающего. Обещать этого нельзя, но мы сделаем всё от нас зависящее, будем стараться. Идёт ли речь об иностранном форварде? Деталей раскрывать не могу», — цитирует функционера «Спорт-экспресс».

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Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив ФК Спартак Илья Геркус Трансферы
Новости. Футбол
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