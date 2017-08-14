Диего Коста: уважаю Конте как великого тренера, но не уважаю как человека

Нападающий «Челси» Диего Коста сообщил, что руководство клуба не хочет отпускать его в другую команду, настаивая на тренировках форварда с молодёжным составом. Также футболист рассказал об отношении к главному тренеру синих Антонио Конте.
«Почему «Челси» меня не отпускает, если они не хотят, чтобы я был в команде? Я должен делать то, что должен. Я должен думать о себе. Я был хорошим мальчиком и старался поступать правильно. Моё желание — перейти в «Атлетико».
Всё началось в январе. Я был на грани подписания нового контракта, но процесс затормозился. Подозреваю, что за этим стоял тренер. Я уважаю Конте как великого тренера, он проделал хорошую работу, и я это вижу, но не уважаю его как человека, нет. Он не тот тренер, который очень близок со своими игроками. Он очень далёк от них», — приводит слова Косты Daily Mail.