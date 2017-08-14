С. Индзаги: «Лацио» хотел отомстить «Ювентусу» за поражение в Кубке Италии

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги назвал заслуженным успех римской команды во встрече с «Ювентусом» (3:2) в матче за Суперкубок Италии.
«На мой взгляд, справедливость была достигнута, поскольку за 95 минут игры «Лацио» заслужил этот трофей и должен быть вознаграждён за свои усилия.
Команда находится в хорошей физической форме, мы упорно работали с 4 июля, поскольку хотели отомстить за поражение в Кубке Италии. Снимаю шляпу перед парнями, они отдали на поле всё и полностью заслужили этот успех», — сказал специалист в эфире Rai Sport.
«Лацио» вырвал победу у «Ювентуса» в матче за Суперкубок Италии