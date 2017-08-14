Неймар: люди думают, что уход из «Барселоны» означает смерть, но это не так

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, защищающий ныне цвета «ПСЖ», отметил, что не жалеет о переходе в парижский клуб. Бразильский футболист дебютировал за «ПСЖ» в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Генгамом» (3:0), отметившись голом и результативной передачей.
«Люди думают, что уход из «Барселоны» означает смерть, но это не так. Совсем наоборот, я живее, чем когда-либо. Я знал, что будет очень сложно покинуть «Барселону, но чувствую себя в «ПСЖ» счастливым человеком», — приводит слова Неймара Marca.
«ПСЖ» заплатил каталонскому клубу за Неймара € 222 млн.