Романцев: в матче «Спартака» и ЦСКА осторожность брала верх над бесшабашностью

Известный футбольный специалист, бывший тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о центральном матче шестого тура РФПЛ, в котором спартаковцы уступили ЦСКА со счётом 1:2.
«Сюжет встречи, как иногда говорят, валидольный. Причём для обоих тренеров. Особенно для Карреры, которому весь прошлый сезон сопутствовала удача. Это я не к тому, что то чемпионство «Спартака» — стечение обстоятельств. Золото команда заслужила по праву. Просто упускать победу под самый занавес матча обидно вдвойне. По себе знаю.
Обе команды, конечно, очень хотели выиграть. Но ещё больше думали о том, как не уступить. Поэтому осторожность брала верх над бесшабашностью, и явных голевых моментов мы не увидели. Были опасные подходы с обеих сторон, дальние удары Головина, Дзагоева, Промеса и Фернандо. Но скоростных атак, с разрезающим последним пасом, по сути, не получилось.
Игра Пашалича? Обычно автора гола принято хвалить. Но если в первом тайме хорват был заметен, поддерживал наступление, отходил назад, то во втором, особенно в концовке, как-то потерялся», — приводит комментарий Романцева «Спорт-экспресс».