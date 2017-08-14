Хёнесс: Дембеле? Как значительный клуб «Боруссия» Д должна показать силу

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс одобряет штрафные санкции, которые применяет руководство дортмундской «Боруссии» в отношении нападающего Усмана Дембеле. Игрока отстранили от тренировок за отсутствие на одной из них без уважительной причины. Ранее 20-летний француз потребовал у «Боруссии» продать его в «Барселону», однако дортмундцы отклонили предложение сине-гранатовых.
«Как значительный клуб «Боруссия» должна показать силу. До сих пор «Боруссия» действовала очень умно и спокойно. Или клуб получит за Дембеле то, что хочет, или игрок должен остаться в «Боруссии», — приводит слова Хёнесса интернет-портал Goal.
«Боруссия» продлила отстранение Дембеле от работы с командой