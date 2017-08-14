Жардим: три гола в ворота «Дижона» очень важны для Фалькао

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим отдал должное нападающему Радамелю Фалькао, который оформил хет-трик в ворота «Дижона» (4:1) во втором туре французской Лиги 1. Форвард поразил ворота соперников на 3-й, 37-й и 51-й минутах.
«Фалькао остаётся большим бомбардиром. Эти три гола очень важны для него. Он уже забил «Тулузе» в первом туре, и это прибавляет ему уверенности в себе. Это очень важный игрок для нашей команды, учитывая его опыт», — приводит комментарий португальского специалиста французское издание L`Equipe.
Хет-трик Фалькао помог «Монако» разгромить «Дижон»