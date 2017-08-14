Иммобиле: я заплакал в конце игры с «Ювентусом»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, ставший автором двух голов в ворота «Ювентуса» в матче за Суперкубок Италии, признался, что заплакал после игры с соперниками из Турина, которая завершилась победой римлян со счётом 3:2.
«Я заплакал в конце игры, потому что эта команда дала мне абсолютно всё, и болельщики заслужили этот трофей. Как мы видели в прошлом сезоне, если команда играет столь хорошо, то я тоже выигрываю как нападающий.
Персонал и тренер хорошо работали, чтобы подготовить нас к этой игре, и мы прекрасно её провели. Это была исключительная работа», — сказал форвард в эфире Lazio Style Radio.
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