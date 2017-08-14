К.-П. Боатенг: «Барселоне» не хватает Неймара? Я лишь спрашиваю

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Кевин-Принс Боатенг адресовал ироничные слова «Барселоне», которая в первом матче Суперкубка Испании встретилась с мадридским «Реалом». Играя на своём поле, подопечные Эрнесто Вальверде потерпели поражение со счётом 1:3. В связи с этим на своей странице в социальной сети «Твиттер» Боатенг вспомнил бывшего нападающего каталонской команды Неймара, пополнившего ряды «ПСЖ».
«Барселоне» не хватает Неймара? Я лишь спрашиваю, ха-ха-ха», — написал Боатенг.
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