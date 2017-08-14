Панюков: «Зениту-2» было важно удержать победный счёт

Нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков, забивший гол в своей дебютной игре в составе команды из Санкт-Петербурга, дал оценку встрече с «Балтикой» (2:0) в восьмом туре ФНЛ.
«Мы встречались с командой, которая идёт на четвёртом месте. Ребята у нас в команде молодые, для них это хороший раздражитель: не испугались, боролись за каждый мяч. Все очень старались, и результат — на табло. «Балтика» идёт в группе лидеров, но крайне редко создавала моменты у наших ворот.
Во втором тайме мы играли по счёту. Я бы не сказал, что действовали от обороны, просто стали плотнее прихватывать соперников. Это всё же ФНЛ, серьёзная лига. Поэтому, конечно, было важно удержать победный счёт. А нестись галопом забивать второй гол — риск. В результате гости увлеклись и получили второй гол. После этого всё стало ясно.
Впечатление от новой команды? Ребята молодые, способные. Если им помогать в процессе игры, то всё будет хорошо. Все адекватные, слушают внимательно и тренера, и более опытных футболистов. Вот сегодня и показали, что даже в 18-19 лет можно хорошо играть в футбол. А соперник, ещё раз напомню, недавно лидировал в ФНЛ», — приводит комментарий форварда клубная пресс-служба.