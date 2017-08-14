Обамейянг: моё будущее в «Боруссии»? Ситуация в данный момент сложная

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг вновь отметил, что не уверен в том, что останется в своём нынешнем клубе. В услугах футболиста сборной Габона заинтересован, в частности, «Милан».
«Я не забиваю себе голову вопросом о своём будущем. Но ситуация в данный момент сложная. Посмотрим, как будут развиваться события. В данный момент ничего сказать не могу», — цитирует Обамейянга интернет-портал Goal.
Ранее приводились слова Обамейянга о том, что ему хотелось бы вернуться в «Милан».