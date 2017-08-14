Рамос: Ковачич должен был нейтрализовать Месси и позволил нам дышать на поле

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отметил работу полузащитника Матео Ковачича в первом матче Суперкубка Испании с «Барселоной». Играя на выезде, «Королевский клуб» добился победы со счётом 3:1. Сам Ковачич получил от главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана поручение нейтрализовать нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси.
«Ковачич должен был нейтрализовать Месси, и это была очень сложная работа. Матео позволил нам дышать на поле», — приводит слова Рамоса Marca.
Кроме того, Рамос адресовал слова похвалы и полузащитнику Марко Асенсио, ставшему автором одного гола. Рамос отметил, что Асенсио обладает врождённым талантом.
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