Хёнесс: Салихамиджич уже больше углубился в работу, чем Заммер за год

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс не жалеет о том, что клуб назначил на пост спортивного директора бывшего полузащитника команды Хасана Салихамиджича. Хёнесс уверен, что Салихамиджич будет очень полезен немецкому гранду. Глава мюнхенцев сравнил Салихамиджича с бывшим спортивным директором клуба Маттиасом Заммером.
«Иногда в сложной ситуации находишь лучшее решение. Сделав ставку на Салихамиджича, «Бавария» нашла королевское решение. За две недели Салихамиджич уже больше углубился в работу, чем Заммер за год», — приводит слова Хёнесса интернет-портал Goal.
Салихамиджич назначен на пост спортивного директора «Баварии»