«Барселона» 17 августа представит Паулиньо

Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо близок к переходу в «Барселону». По информации Sport.es, 29-летний бразилец будет представлен общественности 17 августа.
Паулиньо уже попрощался со своими одноклубниками по китайскому клубу и отправился в Европу. Ожидается, что 16 августа хавбек подпишет контракт, а на следующий день состоится его презентация.
Ранее главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Луис Фелипе Сколари подтвердил, что Паулиньо продолжит карьеру в каталонском клубе. Сумма сделки составит € 40 млн.
Сколари подтвердил, что Паулиньо перейдёт из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону»