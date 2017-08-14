Роналду могут дисквалифицировать на 12 матчей за толчок арбитра

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может получить дисквалификацию от 4 до 12 матчей за толчок арбитра в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной», который состоялся 13 августа на «Камп Ноу» и завершился победой «сливочных» со счётом 3:1.
Арбитр встречи Рикардо де Бургос Бенгоэчеа внёс в итоговый протокол встречи сведения об инциденте с Роналду. По регламенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), если Криштиану получит дисквалификацию менее четырёх матчей, то она будет касаться только Суперкубка, а если наказание составит более четырёх встреч, то оно будет распространяться на все матчи под эгидой RFEF.
Первую жёлтую карточку Роналду получил на 80-й минуте за снятую футболку в процессе празднования своего гола, а пару минут спустя португалец упал в чужой штрафной, и арбитр посчитал, что он симулировал. В результате Роналду получил второе предупреждение и был вынужден покинуть поле. Затем футболист на эмоциях толкнул судью.
«Реал» намерен оспорить удаление Роналду в матче с «Барселоной».