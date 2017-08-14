Асенсио: вторую жёлтую карточку Роналду не должны были показывать

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио прокомментировал действия арбитра Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа в первом матче Суперкубка Испании с «Барселоной» (3:1). Некоторые действия судьи вызвали возмущение в стане «сливочных»: он назначил пенальти в ворота «Реала», а также показал нападающему Криштиану Роналду вторую жёлтую карточку.
«Пенальти, назначенный в наши ворота, вызывает у меня сомнения. А вторую жёлтую карточку Роналду не должны были показывать. Он упал, так как был контакт. Если уж назначаешь пенальти, то по крайней мере не показываешь жёлтую карточку. Но судьи также простые смертные», — цитирует Асенсио, ставшего автором одного гола, AS.
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