Бартон: не считаю Клоппа супертренером, он скорее чирлидер для «Ливерпуля»

Известный в прошлом английский полузащитник «Манчестер Сити» Джои Бартон раскритиковал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, которого не считает супертренером.
«Он не выиграл столько трофеев, как Моуриньо или Гвардиола, поэтому к нему нужно относиться скептически. Он подкупает за счёт своей харизмы, симпатичный парень, но я всегда волнуюсь, когда вижу его скачущим возле бровки. Он похож на немецкого чирлидера. Но, чтобы стать топ-тренером, нужно гораздо больше. Его статистика финальных матчей ужасная.
Я не ведусь на ауру Клоппа и не считаю его супертренером. Его карьера не указывает на это. Он выиграл один чемпионат и один Кубок. Его карьера в «Боруссии» завершилась плачевно, они боролись за выживание. Он потерял игроков, раздевалку.
В этом сезоне у них не будет Коутиньо. Думаю, что отставка Клоппа – это вопрос времени, вопреки тому, что думают люди в «Ливерпуле», — цитирует Бартона talkSPORT.
Отметим, что вместе с дортмундской «Боруссией» Юрген Клопп дважды выиграл чемпионат Германии, один раз Кубок, дважды Суперкубок Германии.