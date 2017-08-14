Кан не считает, что высокая сумма отступных за Неймара вредит футболу

Бывший голкипер мюнхенской «Баварии» Оливер Кан не разделяет мнения тех, кто считает нынешние суммы отступных за некоторых футболистов слишком высокими и наносящими вред развитию футбола. Кан, в частности, обратился к переходу Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» по окончании минувшего сезона. За футболиста сборной Бразилии парижский клуб раскошелился на € 222 млн.
«Когда речь заходит о таких суммах трансферной компенсации, то говорят о том, что они вредят футболу. Утверждается, что в результате этого игра теряет свои основы. Но уже в 2001 году Зинедин Зидан перешёл из «Ювентуса» в «Реал» за € 75 млн. С тех пор я не смог обнаружить ничего наносящего ущерб футболу», — цитирует Кана Kicker.
Хёнесс: € 222 млн? Не думаю, что этот Неймар настолько хорош