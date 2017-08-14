ЦСКА вылетел в Швейцарию на матч с «Янг Бойз»

ЦСКА вылетел на первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Янг Бойз». Встреча состоится 15 августа. Начало – 21:45 мск.
Красно-синие прилетят в Цюрих, откуда на автобусе доберутся до Берна.
Заявка ЦСКА:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов.
Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.