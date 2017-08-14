Хёведес не согласен со своим отстранением от должности капитана «Шальке-04»

Защитник «Шальке-04» Бенедикт Хёведес не согласен с решением главного тренера команды Доменико Тедеско о его отстранении от должности капитана команды. Как отметил сам Тедеско, решение не было направлено против Хёведеса, а призвано к тому, чтобы и другие футболисты научились нести на себе ответственность за игру и результаты.
«Несмотря на то что я не согласен с этим решением, необходимо принять его. Пока я буду играть за «Шальке», всегда буду рядом с командой на поле и вне его. То же самое касается сотрудников клуба и болельщиков. А новому капитану команды Ральфу Ферману желаю всяческих успехов», — цитирует Хёведеса интернет-издание Sport1.
Хёведес лишён капитанской повязки в «Шальке»