«Фенербахче» проявляет интерес к защитнику «Спартака» Таски

Защитник «Спартака» Сердар Таски интересен очередному турецкому клубу. Вслед за «Трабзонспором» заполучить 30-летнего футболиста хочет «Фенербахче». Об этом пишет Takvim.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что «Трабзонспор» готов заплатить за Таски € 1,7 млн, а сам футболист подпишет трёхлетний контракт с окладом в € 2 млн в год.
Что касается «Фенербахче», то тут существует вариант обмена. «Жёлтые канарейки» могут отпустить в Россию Романа Нойштедтера в обмен на Сердара Таски, плюс доплата. «Спартак» заинтересован в услугах Нойштедтера и ранее, по разной информации, предлагал от € 3,5 до € 5 млн.
Источник: Таски перейдёт из «Спартака» в «Трабзонспор» за € 1,7 млн