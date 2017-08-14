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Роналду: могу производить впечатление центрфорварда, но никогда им не буду

14 августа 2017, понедельник. 10:43 Футбол

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду уверен, что никогда не будет играть на позиции центрального нападающего, Португальский футболист подчеркнул, что ему нужно больше места для своих манёвров.

«Я иногда могу производить впечатление центрфорварда, но могу уверить, что никогда им не буду. Верно и то, что я уже не тот футболист, которым был в лиссабонском «Спортинге» и даже в «Манчестер Юнайтед». Там я был чистым фланговым игроком, который применял дриблинг и делал передачи в штрафную площадку. Но позже стал понимать футбол по-иному. Я должен играть ближе к воротам соперника, чтобы иметь возможность забивать, однако мне нужно больше свободы», — цитирует Роналду A Bola.

Роналду могут дисквалифицировать на 12 матчей за толчок арбитра
Источник: A Bola Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду
Новости. Футбол
14 августа 2017, понедельник
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