«Сток Сити» согласовал с «ПСЖ» аренду Хесе

Нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес продолжит карьеру в Англии. «Сток Сити» согласовал с парижанами трансфер 24-летнего футболиста. Об этом в своём «твиттере» написал журналист Sky Sports Гильем Балаге.
В «Сток Сити» Хесе будет играть на правах аренды. Договор рассчитан на один год. При этом парижане хотят включить в сделку пункт об обязательном выкупе игрока за € 24 млн.
Хесе, чей контракт с «ПСЖ» действует до лета 2021 года, по данным Transfermarkt, оценивается в € 7,5 млн. Парижане в 2016 году заплатили «Реалу» за Хесе € 25 млн.
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