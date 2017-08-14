Гранквист вышел на второе место по количеству матчей за «Краснодар»

Защитник и капитан «Краснодара» Андреас Гранквист вышел на второе место по количеству официальных матчей за «горожан». Игра против «Амкара» в 6-м туре РФПЛ (1:1) стала для шведа 156-й в карьере. Об этом говорится на сайте «Краснодара».
Гранквист, который по этому показателю обошёл Вандерсона (155 матчей), теперь уступает лишь Жоаозиньо. В активе бразильского полузащитника 197 игр.
Андреас Гранквист играет в «Краснодаре» с августа 2013 года, куда перешёл из «Дженоа». В текущем сезоне защитник появился на поле в 8 официальных матчах.
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