Впервые в истории в основе «Краснодара» в РФПЛ вышли два воспитанника клуба

В основе «Краснодара» на матч с «Амкаром», который состоялся 13 августа в рамках 6-го тура РФПЛ на поле «быков» и завершился ничьей 1:1, вышло два воспитанника академии клуба, что произошло впервые в истории.
Главный тренер «Краснодара» доверил место в стартовом составе голкиперу Матвею Сафонову и нападающему Ивану Игнатьеву.
После шести туров «Краснодар» набрал 11 очков и располагается на пятой строчке в таблице РФПЛ. В 7-м туре «быки» встретятся с «Ростовом», с которым сыграют 20 августа в гостях.
«Краснодар» — «Амкар» — 1:1: пермяки забили свой первый гол в новом сезоне РФПЛ