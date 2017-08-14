Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к нападающему «Гремио» Луану

Нападающий «Гремио» Луан, может продолжить карьеру в Германии. По информации Correiodopovo.com.br, 24-летний бразилец попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». В ближайшее время немецкий клуб должен сделать официальное предложение.
Ранее «Гремио» получил предложения от московского «Спартака» и «Сампдории». Красно-белые готовы заплатить за Луана € 24 млн, в то время как итальянский клуб предлагает € 16 млн. Однако «Сампдория» согласна подождать до декабря, чтобы Луан смог доиграть сезон.
Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась Луаном после того, как стало известно о возможном переходе Усмана Дембеле в «Барселону».
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