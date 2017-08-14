Нападающий «Рубина» Жонатас интересен «Ганноверу»

Нападающий «Рубина» Жонатас попал в сферу интересов «Ганновера-96». Руководство немецкого клуба пыталось договориться с «Чикаго Файр» о трансфере Давида Аккама, но, потерпев неудачу, в «Ганновере» решили переключиться на Жонатаса, пишет Lattenkreuz.de.
Источник отмечает, что переговоры между «Ганновером» и «Рубином» застопорились из-за высокой трансферной стоимости игрока. Оценивается 28-летний нападающий в € 7 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Жонатасу со стороны «Локомотива», а сам футболист не против перебраться в Москву.
Жонатас близок к переходу из «Рубина» в «Локомотив»