Словенцы рассудят «Утрехт» и «Зенит» в Лиге Европы

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на первом матче квалификационного плей-офф-раунда Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом». Обслуживать матч доверено словенской бригаде арбитров. Стартовый свисток даст Славко Винчич. Ассистенты рефери – Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвёртый арбитр – Роберто Понис.
Матч «Утрехт» — «Зенит» состоится 16 августа и пройдёт на стадионе «Галгенвард». Начало — в 19:00 мск. Отметим, что для 37-летнего рефери это первый еврокубковый матч в текущем сезоне.
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