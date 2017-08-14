«Спартак» лишился Зе Луиша ориентировочно на две недели

Нападающий «Спартака» Зе Луиш получил травму в гостевом матче 6-го тура РФПЛ с ЦСКА, завершившемся поражением красно-белых со счётом 1:2. После углубленного обследования выяснилось, что у форварда микронадрыв мышц задней поверхности правого бедра. Ориентировочные сроки восстановления игрока — две недели.
После матча с ЦСКА Массимо Каррера дал команде выходной. В понедельник спартаковцы вернулись к тренировочному процессу и начали подготовку к игре с «Локомотивом». В 11:00 стартовало занятие на поле подмосковной базы в Тарасовке. Футболисты размялись, затем выполнили различные упражнения на технику и тактику.
Матч с «Локомотивом» состоится 19 августа на «Открытие Арене». Начало игры в 17:30.