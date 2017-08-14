Пресс-служба Полтавченко пояснила, почему он скандировал «Ахмат — сила!»

Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов пояснил, почему тот скандировал «Ахмат – сила!» на видео, которое спикер чеченского парламента Магомед Даудов опубликовал в своём «инстаграме» перед матчем с «Зенитом» в 6-м туре РФПЛ.
«Георгий Сергеевич Полтавченко всегда болел, болеет и будет болеть за «Зенит». А та фраза, которая появилась на известном видео, записывалась не вчера, и речь на этом видео идёт отнюдь не о футбольном клубе. Если вы познакомитесь с историей Чеченской Республики, то кроме футбольного клуба их лозунг «Ахмат – сила!» является вообще лозунгом всех спортсменов в Чечне. У них достаточно много спортивных клубов, которые работают под названием «Ахмат». Насколько я знаю, на том видео, которое появилось, в этот момент обсуждали именно развитие спорта в Чеченской Республике», — приводит слова Кибитова «Говорит Москва».
Матч «Зенит» — «Ахмат» состоялся 13 августа в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев со счётом 4:0.
Если видео не отображается, его можно посмотреть в «Инстаграме».