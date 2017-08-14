Коутиньо и Старридж не включены в заявку «Ливерпуля» на матч с «Хоффенхаймом»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и нападающий Дэниел Старридж не сыграют против «Хоффенхайма» в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Футболисты не были включёны в заявку из 22 игроков.
Вратари: Симон Миньоле, Лорис Кариус, Дэнни Уорд;
Защитники: Альберто Морено, Деян Ловрен, Джозеф Гомес, Рагнар Клаван, Джон Флэнаган, Жоэль Матип, Эндрю Робертсон;
Полузащитники: Трент Александер-Арнольд, Джеймс Милнер, Жоржиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон, Эмре Джан, Мохамед Салах, Райан Кент, Марко Груич;
Нападающие: Садио Мане, Роберто Фирмино, Доминик Соланке, Дивок Ориги.
Ранее Коутиньо и Старридж пропустили первый матч чемпионата Англии с «Уотфордом» (3:3). Коутиньо не играл из-за проблем со спиной, а причины отсутствия Старриджа не называются.
Матч «Хоффенхайм» — «Ливерпуль» состоится 15 августа. Начало – в 21:45 мск.