«Барселона» объявила о переходе Паулиньо из «Гуанчжоу Эвергранд» за € 40 млн

Полузащитник сборной Бразилии и «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо продолжит карьеру в Испании. Руководство каталонского клуба достигло договорённости с «Гуанчжоу Эвергранд» о трансфере футболиста за € 40 млн.
17 августа 29-летний Паулиньо пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет контракт и будет представлен официально. В договоре футболиста прописана сумма отступных в размере € 120 млн.
В текущем сезоне китайской Суперлиги Паулиньо принял участие в 20 матчах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.
Паулиньо надеется в летнее трансферное окно перейти в «Барселону»