«Боруссия» готова продать «Барселоне» Дембеле за € 100 млн плюс € 30 млн бонусов

Дортмундская «Боруссия» согласилась продать «Барселоне» нападающего Усмана Дембеле за € 100 млн и просит € 30 млн в качестве бонусов, сообщает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что «Барселона» отправила в адрес дортмундской «Боруссии» второе официальное предложение по поводу трансфера Дембеле, предложив немецкому клубу € 90 млн и ещё € 40 млн в виде бонусов. Сам Усман согласовал условия личного контракта с «Барсой» и не вышел на тренировку «Боруссии», надеясь таким образом ускорить переговоры между клубами, в следствие чего дортмундцы отстранили форварда от занятий с командой.
«Боруссия» продлила отстранение Дембеле от работы с командой