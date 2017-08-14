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«Боруссия» готова продать «Барселоне» Дембеле за € 100 млн плюс € 30 млн бонусов

14 августа 2017, понедельник. 14:13 Футбол

Дортмундская «Боруссия» согласилась продать «Барселоне» нападающего Усмана Дембеле за € 100 млн и просит € 30 млн в качестве бонусов, сообщает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Барселона» отправила в адрес дортмундской «Боруссии» второе официальное предложение по поводу трансфера Дембеле, предложив немецкому клубу € 90 млн и ещё € 40 млн в виде бонусов. Сам Усман согласовал условия личного контракта с «Барсой» и не вышел на тренировку «Боруссии», надеясь таким образом ускорить переговоры между клубами, в следствие чего дортмундцы отстранили форварда от занятий с командой.

«Боруссия» продлила отстранение Дембеле от работы с командой
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д ФК Барселона Усман Дембеле
Новости. Футбол
14 августа 2017, понедельник
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