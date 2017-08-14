Штолцерс: состав романцевского «Спартака» мог выиграть Лигу чемпионов, это точно

Латвийский полузащитник Андрей Штолцерс, выступавший в 2000 году за московский «Спартак», отметил, что той команде вполне было по силам выиграть Лигу чемпионов.
«Пять голов в шести первых играх за «Спартак» — результат подготовки, но у меня и партнёры-то какие были! Тихонов, Титов, Булатов, Робсон – прекрасная техника, быстрые передачи, защитники резво накрывали соперников и доставляли нам мячи, а мне как нападающему нужно было стремительно завершать атаки и не тянуть кота за хвост. Сушить игру, как сейчас принято, и удерживать 1:0 в «Спартаке» было не принято. Тот состав мог выиграть Лигу чемпионов – это я точно тебе говорю: я играл против лучших игроков мира и в сборной, и в АПЛ, и в еврокубках, так что мне было с чем сравнивать. Но потом внутри «Спартака» стало что-то гнить, потерялась связь между футболистами, команда стала уже другой. Несколько лет назад ветераны романцевского «Спартака» играли в «Лужниках». Я расстроился: эх, жаль меня не пригласили. Я бы быстро прилетел из Риги, чтобы снова повидаться с Тихоновым, Робчиком, Титовым, ещё раз поиграть с ними в одной команде. В 2000 году мы постоянно собирались вместе – ужинали, пели караоке», — приводит слова Штолцерса Sports.ru.