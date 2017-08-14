Месси — лидер по количеству успешных обводок в матче за Суперкубок Испании

По данным InStat, нападающий «Барселоны» Лионель Месси в первом матче за Суперкубок Испании с «Реалом» (1:3) стал лидером по количеству ударов (8) и острых передач (8). Однако стоит отметить невысокую эффективность аргентинца по этим показателям – только 2 удара пришлись в створ, и лишь 3 острых паса стали точными.
При этом Месси стал лидером по количеству успешных обводок. Аргентинец 13 раз пошёл в обыгрыш, и в 9 случаях ему удалось пройти соперника.
Защитник «Реала» Марсело стал лидером в составе мадридцев по количеству передач в штрафную соперника (7), эффективности единоборств (70% выигранных) и отборов (5 из 5 стали успешными).
Когда и гений бессилен. «Реал» разорвал «Барсу» в первом матче Суперкубка
Пока Неймар забивал за «ПСЖ», «Барселона» по всем статьям уступила «Реалу». Не помогли ни родные трибуны, ни гениальность Месси.