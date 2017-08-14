«Ювентус» — «Лацио» — 2:3. Видеообзор матча за Суперкубок Италии

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Лацио», который состоялся 13 августа. Туринцы по ходу матча уступали 0:2, на 91-й минуте сравняли счёт (2:2), но пропустили на третьей компенсированной минуте — 2:3.
«Лацио» выиграл Суперкубок в четвёртый раз в своей истории и впервые с 2009 года. «Ювентус» проиграл в матче за Суперкубок страны второй год подряд. В прошлом сезоне туринцы уступили «Милану» (1:1, по пенальти – 3:4).
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«Лацио» вырвал победу у «Ювентуса» в матче за Суперкубок Италии