Джанаев: для меня было приоритетом работать под руководством Бердыева и Кафанова

Голкипер «Рубина» Сослан Джанаев в беседе с пресс-службой клуба рассказал, почему решил покинуть «Ростов» и вслед за Курбаном Бердыевым перейти в казанский клуб.
«У меня закончился контракт в «Ростове», который я отработал от и до, стал свободным агентом и на правах свободного агента перешёл в «Рубин».
Для меня было в приоритете работать под руководством Бердыева и Кафанова. Я в последнее время прогрессировал. Поэтому я считаю правильным продолжать свой карьерный рост рядом с такими профессионалами. Других вариантов не было, в том плане, что я их даже не рассматривал.
До этого играл, но не так ровно, как хотелось бы. Последние 2,5 года, которые я работал под руководством Бердыева и Кафанова, я добился стабильности и прогресса. Для вратаря это очень важный момент, определяющий. Они мне очень сильно помогли, поверили в меня в трудную минуту. Я им очень благодарен и стараюсь оправдать доверие своей работой», — сказал Джанаев.
В текущем сезоне Сослан Джанаев на поле в матчах российской Премьер-Лиги пока не выходил.